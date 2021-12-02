3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Taş, engelliler günü dolayısıyla tüm dünyada düzenlen etkinliklerle hassasiyetin oluştuğunu söyledi.

Bu hassasiyetin engellilerin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını dileyen Taş, şöyle konuştu:

"Muş'ta özel bakım merkezimizde ruhsal ve psikoloji sıkıntısı yaşayan engellilerimize hizmet vermekteyiz. Özellikle Hasköy ilçemizde engelsiz yaşam merkezimizin hizmet binasında ruhsal sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel sınıflar açarak engelli vatandaşlarımıza burada da hizmet vermekteyiz. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki hepimiz birer engelli adayıyız."

Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz ise son yıllarda çok sayıda milli sporcu yetiştirerek milli takımlara gönderdiklerini belirtti.

Etkinliğe, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy katıldı.