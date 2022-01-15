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Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı

15.01.2022 09:40

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı Muş'ta kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 86'sı ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi

MUŞ - Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 86'sı ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olan kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan zorlu coğrafyadaki köy yollarında çalışma başlatan İl Özel İdaresi Ekipleri, 86 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Varto ilçesine bağlı 1816 rakımlı Kartaldere köyü yolunda çalışma yürüten kar kaplanları, kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor. Vatandaşlara yeniden ulaşım vermek için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, dondurucu soğuğa rağmen gece gündüz çalışıyor.

"Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye kadar çıkabiliyor"

Bir haftadan bu yana kar yağışının devam ettiğini ifade eden İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Cahit Balkan, açtıkları yolların tipi nedeniyle yeniden kapandığını söyledi.

Vatandaşa hizmet için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Balkan, "Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye kadar çıkabiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı gittikçe artıyor. Mecburen her zorluğa rağmen ilerlemek zorundayız. Çünkü köylerimizde hastalarımız olabiliyor ve öğrencilerimiz var. İl Özel İdare ekipleri olarak tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza hizmet götürmek için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı

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kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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