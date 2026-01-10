Muş'ta bir gencin kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı

Muş'ta bir gencin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti.
17 yaşındaki Muhammed Eyüp Demir, Sunay Mahallesi'ndeki Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Demir'in, düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
