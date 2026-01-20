Muş'ta Çatı Temizleme Mücadelesi - Son Dakika
Muş'ta Çatı Temizleme Mücadelesi

Muş\'ta Çatı Temizleme Mücadelesi
20.01.2026 12:05
Kar yağışı sonrası çatı temizleyen işçiler, zorlu şartlarda can ve mal güvenliği sağlıyor.

Muş'ta yoğun kar yağışının ardından çatı temizleyen işçiler, metrelerce yükseklikte ve zorlu kış şartlarında çalışarak hem ekmek parası kazanıyor hem de yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, binaların çatılarını kaplayan kar birikintileri risk oluşturmaya başladı. Bu risklere karşı halk arasında "çatı temizleyicileri" olarak bilinen işçiler, soğuk hava ve zorlu şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Muş'ta, çatıların taşıma kapasitesini zorlayan birikintiler hem yapı güvenliğini hem de bina sakinleri ile yoldan geçen vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor. Tek katlı evlerden 10 katlı binalara kadar birçok yapının çatısında görev yapan işçiler, metrelerce yükseklikte kar temizliği yapıyor. Kaza ihtimaline karşı işçiler, bir uçlarını çatıdaki kolon ve demirlere, diğer uçlarını ise bellerine bağladıkları iplerle güvenlik önlemi alarak çalışıyor.

Buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle zaman zaman tehlikeli anlar yaşayan işçiler, tüm zorluklara rağmen hem geçimlerini sağlamak hem de yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için mesailerini sürdürüyor.

Yağışın ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin cadde ve sokakları kullanan vatandaşlar için tehlikeli olduğunu ifade eden bina sahibi Muhsin Gürtürk, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için kar temizleme çalışması başlattıklarını söyleyerek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarımızda bayağı bir kar birikintisi meydana geldi. Ayrıca saçaklarda oluşan buz kütleleri de tehlike oluşturmaya başladığından mecburen kar temizliği yapıyoruz. Özellikle bu son yağan yağışlardan sonra binanın içine evlere kadar su damlamaya da başladı. Dolayısıyla buzlanma sonrası büyük bir problem yaşıyoruz. Saçaklar uzadığı zaman vatandaşa da tehlike. Bizler için sıkıntı olmaya başladığından beri biz de böyle bir karar aldık. Hem kar temizliğini yapalım hem de insanlar sokakta rahat yürüyebilsin, araçlarını rahat park edebilsin" şeklinde konuştu.

Yıllardır çatılara çıkıp çatı temizliği yaptığını söyleyen İbrahim Demirel de güvenliklerini halatlarla sağladıklarını söyleyerek, "Kar yağışı nedeniyle çatılarda çok kar birikiyor. İnsanların başına düşüyor. Bundan dolayı çatıları temizliyoruz. Çatılardan vatandaşların ve araçların üstüne kar düşmesin. Halatın bir ucunu bacalara ya da çatının içinde ağaçlara bağlıyoruz ya da arkadaşımız tutuyor, diğer ucunu ise kendimize bağlıyoruz. Başta korkuyorduk. Geçen yıllarda korkuyorduk. Şimdi alışmışız artık. Çocuk oyuncağı gibi geliyor. Biz artık keyfi çıkıp çatıları temizliyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

