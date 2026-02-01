Muş'ta Çığ Altında Kalan İş Makinesi Kurtarıldı - Son Dakika
Muş'ta Çığ Altında Kalan İş Makinesi Kurtarıldı

01.02.2026 19:42
Muş-Kulp yolunda çığ düşmesi sonucu iş makinesi göçükten kurtarıldı, operatör sağ durumda.

Muş-Kulp kara yolunda yol açma çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesi çığ altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş-Kulp kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle kapanan güzergahı ulaşıma açmak için çalışma yürüten Karayolları ekiplerine ait bir kar savurma aracı, Keklik Çeşmesi mevkisinde çığın altında kaldı. Çığ düşmesinin ardından bölgeye yönlendirilen diğer iş makineleri ve ekipler, göçük altında kalan aracı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Araçta bulunan operatörün de ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çığ tehlikesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yol açma çalışmalarına geçici olarak ara verildiği bildirildi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartları ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUŞ

Kaynak: İHA

