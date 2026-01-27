Muş'ta Çocuklar Güzeldağ Kayak Merkezi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muş'ta Çocuklar Güzeldağ Kayak Merkezi'nde

Muş\'ta Çocuklar Güzeldağ Kayak Merkezi\'nde
27.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'taki çocuklar, yarıyıl tatili dolayısıyla Güzeldağ Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Muş Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yarıyıl tatilini verimli geçirmek amacıyla Güzeldağ Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için yarıyıl tatiline özel moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda çocuklar, Muş'un önemli kış turizm noktalarından biri olan Güzeldağ Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Kar manzarası eşliğinde gerçekleştirilen gezide çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Görevli personelin refakat ettiği etkinlikte çocukların hem sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hem de unutamayacakları bir tatil hatırası biriktirmeleri amaçlandı. Kayak merkezini ilk kez gören bazı çocukların yaşadığı heyecan ise yüzlerine yansıdı.

Günün sonunda mutlu ve güzel hatıralarla etkinliği tamamlayan çocuklar, kendileri için düzenlenen gezi dolayısıyla teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise, çocukların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti. Müdür Kırtay, bu tür etkinliklerin çocukların özgüven kazanmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve psikolojik iyi oluşlarına olumlu katkılar sunduğunu ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Etkinlik, Kültür, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Çocuklar Güzeldağ Kayak Merkezi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:58:51. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Çocuklar Güzeldağ Kayak Merkezi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.