Muş'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 250 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Muş'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 250 fidan dikildi.
Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Karni mevkisindeki Adalet Ormanı'nda 250 fidanı toprakla buluşturdu.
Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Çıtak ve Muş Denetimli Serbestlik Müdürü Muammer Sarıcalı birer fidan dikerek can suyu verdi.
Sosyal mesafe kuralarına dikkat edildiği etkinlikte müdürlük çalışanları ve gönüllü yükümlüler de birer fidan dikti.
- Kaynak: AA
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