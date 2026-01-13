Muş'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine iki araç durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen taşımacılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
