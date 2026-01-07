Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor
07.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için DEM Parti önünde eylem yapmaya devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme oğlu için katılan Halit Altun, basın mensuplarına, çocuğunun 12 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için 9 yıldır mücadele ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kar ve soğuk havaya aldırış etmeden çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum, gelsinler yasalardan faydalansınlar. Kendinize acımadınız, bize acıyın. Yıllardır bu hasret içinde yaşıyoruz. Sizin için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Nöbetimizi terk etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "10 yıl önce oğlumu kaçırdılar. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Onlar için bu soğukta burada bekliyoruz. Onların teslim olmasını istiyoruz. Davamızı bırakmayacağız." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Güncel, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:28:47. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.