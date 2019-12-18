Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme (2) - Son Dakika

Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme (2)

6 saat önce

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLANDIMuş'ta, dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan Baytaş, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Erentepe Belde...

Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme (2), System.String[]

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLANDI

Muş'ta, dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan Baytaş, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Varto ve Bulanık Belediyesi'nin eş başkanları adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ile Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu tutuklandı. Mahkemede Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Bulanık Belediyesi eş Başkanı Eylem Saruca ve Varto Belediyesi eş Başkanı Mahmut Yalçın hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.


Halkların Demokratik Partisi, Ülkü Karaaslan, Bulanık, Varto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
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