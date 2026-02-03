Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
3. Sayfa

Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu
03.02.2026 16:39
Muş'un Malazgirt ilçesinde 100 bin lira değerinde 50 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 50 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Malazgirt ilçesinde kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda Malazgirt'ten Muş il merkezine bandrolsüz kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle 3 Şubat 2026 tarihinde müşterek operasyon gerçekleştirildi. Durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 50 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Malazgirt Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

