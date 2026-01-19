Muş'ta Kar Engeline Rağmen Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş'ta Kar Engeline Rağmen Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

19.01.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kar nedeniyle hastaneye gidemeyen hastalar, sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Muş'ta kırsal kesimlerde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen bazı hastalar, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Kentte dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin kırsal bölgelerinde rahatsızlanan ve hastaneye gidemeyenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarında koordineli yürüttükleri çalışmayla söz konusu kişileri hastanelere götürdü.

Ekipler, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki Şadiye Aydın için de harekete geçti.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları Aydın'ı, Korkut Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorlu koşullarda görev yaptığını söyledi.

112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli çalışarak ulaşılması zor noktalardaki vatandaşları sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Kentte kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Özellikle acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Bazen hasta kurtarmaya giden ambulansların en kısa sürede hastaları sağlık kurumuna ulaştırması için takip ediyoruz. Araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımıza da yardımcı oluyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güncel, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kar Engeline Rağmen Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:49:56. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Kar Engeline Rağmen Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.