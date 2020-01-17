Muş'ta karne heyecanı - Son Dakika

Muş'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karne dağıtım töreni yapıldı.



Merkez Ertuğrul Gazi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Enver Kıvanç ve Mehmet Özçelik, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çoban, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı.



Törende Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini takdim ettiler.



Vali Yardımcısı Alper Çifçi, karne dağıtım töreninin ardından öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet edip; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı ve huzur dolu bir yarıyıl tatili dileklerinde bulundu.



Tören, karne dağıtımının ardından sona erdi. - MUŞ