Muş\'ta Kayıp 15 Yaşındaki Kız İçin Arama Devam Ediyor

15.11.2025 21:26
Muş'ta 13 Kasım'dan beri kayıp olan 15 yaşındaki Edanur Çakır için polis arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta 13 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğunun bulunması arama çalışmaları sürüyor.

EDANUR'DAN GÜNLERDİR HABER YOK

Edinilen bilgilere göre, 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında evinden çıkan Edanur Çakır'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarının eve dönmemesi üzerine aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aile, Edanur'un hayatından endişe duyduklarını belirterek bir an önce bulunmasını istedi. Polis ekiplerinin Edanur Çakır'ın bulunması için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

