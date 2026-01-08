Muş\'ta Okullar Kar Nedeniyle Tatil

MUŞ Valiliği, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki okulların tatil edildiğini, hamile, engelli ve kronik hastaların izinli sayılacağını bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son teknolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde yarın etkili olması beklenen yoğun ve kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağı tahmin edildiğinden dolayı; 9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."