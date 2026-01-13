Muş'ta Tarım ve Hayvancılık için 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Muş'ta Tarım ve Hayvancılık için 100 Milyon Lira Destek

13.01.2026 17:22
Muş'ta tarım ve hayvancılığı güçlendirmek için bu yıl 100 milyon lira kaynak ayrıldı.

Muş'ta tarım ve hayvancılığı güçlendirmek amacıyla uygulanacak projeler için bu yıl 100 milyon lira kaynak ayrıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl il genelinde yürütülen ve bu yıl da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Tarım ve hayvancılığın sadece üretim değil, ekonomik, çevresel ve sosyal yönleriyle de stratejik bir alan olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

"Bitkiselden hayvansal üretime, bitki ve hayvan sağlığından güvenilir gıda arzına, kırsal kalkınmadan üretimde sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlıkta sorumluluk taşıyoruz. Muş'ta yürütülen tüm çalışmalar bu çerçevede uygulanmaktır. Muş, tarım ve hayvancılık açısından son derece güçlü potansiyele sahip. İlin geniş ve verimli ovaları, zengin mera ve çayır alanları, yaylaları ve su kaynaklarıyla üretim için önemli avantajlar sunuyor."

Muş'un buğday, yağlı ayçiçeği, lahana, karpuz ve şeker pancarı gibi ürünlerde hem bölgesel hem de ulusal ölçekte dikkat çekici üretim rakamlarına ulaştığını ifade eden Gönç, büyükbaş hayvan varlığında yüzde 5, küçükbaş hayvan varlığında ise yüzde 9 oranında artış sağlandığını dile getirdi.

Üreticilere yaklaşık 650 bin sebze fidesinin dağıtıldığını hatırlatan Gönç, "Meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla 5 bin meyve fidanı ve 6 bin 150 ceviz fidanını çiftçilere ulaştırdık. Kaz Yetiştiriciliği Projemiz ilin öne çıkan projelerinden biridir. Eğitim, barınma ve materyal temini olmak üzere üç ayaktan oluşan proje kapsamında her üreticiye 99 baş kaz palazı dağıtıldı." dedi.

Kadın ve gezgin aracılara yönelik desteklerden de söz eden Gönç, "2025'te yaklaşık 40 milyon liralık proje hayata geçirildi. Bu yıl uygulanacak projelerle destek tutarı, 100 milyon lira seviyesine ulaşacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

