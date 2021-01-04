Son dakika haber | Muş'ta terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
04.01.2021 16:24
Son dakika gündem haberi: Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen "Yıldırım-9 Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi.
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen "Yıldırım-9 Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü Pirtik Deresi bölgesine operasyon yapıldığı belirtildi. Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 2 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen bir depo içerisinde; 2 el bombası, 635 kalaşnikof mühimmatının ele geçirildiği bildirildi.
(Uğur Ulu/İHA)
Son Dakika Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti