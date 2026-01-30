Muş\'ta Uyuşturucu Denetimi: 3 Gözaltı

Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 şahıs üzerinden sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 29 Ocak 2026 tarihinde farklı saatlerde yapılan kontrollerde 3 ayrı şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, poşetlere sarılı vaziyette daralı toplam 4,86 gram ağırlığında, renk, koku ve görünüş itibarıyla sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MUŞ