Muş\'ta Yükümlüler Okullarda Temizlik Yaptı

Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaparak eğitime hazır hale getirdi.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü bulunan kişilerce yarıyıl tatilinde il genelindeki 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Okullardaki derslikler, koridorlar ve ortak kullanım alanları yükümlüler tarafından detaylı şekilde temizlenerek ikinci döneme hazırlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde ilerleyen dönemlerde de eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları devam edecek.