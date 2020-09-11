Muş'tan kısa kısa - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastalık belirtisi gösteren veya tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenenlere yönelik etkin takip ve denetim kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "kontrollü sosyal hayat" döneminde koronavirüsle mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için bazı kararların alındığı belirtildi.

Hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenenlere yönelik etkin takip ve denetimin yapılmasının önem taşıdığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmakta. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacak. Sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valilikçe görevlendirilecektir."

Muş'ta yol çalışmaları

Muş Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda 27 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Muş Belediyesinden yapılan açıklamada, cadde ve sokakları başlatılan üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Feyat Asya, cadde ve sokakların yeni çalışmayla güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Çalışmaların devan edeceğini belirten Asya, şöyle devam etti:

"Çalışma sezonumuzu yoğun ve verimli bir şekilde geçiriyoruz. Bir yandan içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının değişimini yaparken diğer yandan da tahrip olan yeni yolların üst yapısını yapıyoruz. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak ekiplerimiz özverili bir çalışma sergiliyor. Son bir buçuk ayda 27 bin ton asfalt üreterek şehrin birçok bölgesini toparladık. Muş Belediyesinin kendi imkanları ile böyle bir çalışmayı yapması başlı başına bir başarıdır."

Muş'ta EBA mobil destek aracıyla dersler işlendi

Muş'ta EBA mobil destek araçlarıyla ilk dersler işlendi

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, Fatih Projesi kapsamında getirilen tablet ve bilgisayarları EBA mobil destek için kullandıklarını söyledi.

EBA mobil destek araçlarıyla internete erişimi olmayan okul, köy ve mezralardaki öğrencilere ulaşarak eğitim öğretimden geri kalmamalarını sağlayacaklarını anlatan Kıvanç, "Öğrencilerimizin ayaklarına hizmeti götüreceğiz. Uzaktan eğitim yoluyla almaları gereken telafi eğitimlerini bu şekilde kendilerine vereceğiz. Bu yerlere EBA mobil araçlarıyla gideceğiz ve inşallah internet erişimi olmayan çocuklarımıza da EBA erişim ağına ulaşmalarını sağlayacağız." dedi.