Muş'un iki bin yıllık tarihi kitaplaştırıldı - Son Dakika
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Muş'un iki bin yıllık tarihi kitaplaştırıldı

26.02.2022 14:32
Muş'un iki bin yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Alanoğlu'nun yazdığı "Muş Tarihi" kitabı yayımlandı.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Alanoğlu'nun yazdığı "Muş Tarihi" kitabı yayımlandı.

Alanoğlu, yaptığı açıklamada, eski çağlardan itibaren insan yerleşimine sahne olan kentin köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Varlığını günümüze kadar devam ettiren kadim yerleşimlerden biri olan Muş'un şimdiye kadar kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmadığını belirten Alanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu eksikliği gidermek üzere Muş şehrinin 2 bin yıllık tarihini konu alan 'Muş Tarihi' başlıklı kitap yayımlanarak okuyuculara sunduk. Kitabın editörlüğünü, Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Özalper ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Alican ile yaptık. Muş tarihini kronolojik ve tematik yönden inceleyen kitap, yirmi iki akademisyen tarafından yazılan müstakil bölümlerden oluşmaktadır. Muş'un 2000 yıllarında 2020 yılına kadar geçirdiği sosyal, eğitim, ekonomik ve mimari değişimleri gibi konuları ihtiva eden ayrıntılı bir tarih incelemesinden oluşmaktadır. Ayrıca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın kaleme aldığı 'Muş Alparslan Üniversitesi'nin Kuruluşu ve Gelişimi' başlıklı bölümde üniversitenin kuruluşu ve gelişiminin şehrin eğitim, sosyal ve ekonomik dönüşümündeki rolüne değinilmektedir."

Alanoğlu, kitapta Muş'un fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez'in çektiği tarihi fotoğraflarının yer aldığını belirtti.

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Muş Alparslan Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kitap, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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