Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

17.08.2022 18:46
Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Müftülük tarafından açılan Kur'an kursunu tamamlayan 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Müftülük tarafından açılan Kur'an kursunu tamamlayan 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçenin Selçuklu Mahallesi'ndeki Halifeoğlu Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kursu tamamlayan öğrencilere başarı diledi.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, ilçede yaz Kur'an kursları açtıklarını bildirerek, "Çocuklarımız camiye aşkla ve şevkle geldiler. Bu güzel programa katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu." dedi.

Dereceye giren öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyelerin verildiği programa, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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