İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, ilçede yaz Kur'an kursları açtıklarını bildirerek, "Çocuklarımız camiye aşkla ve şevkle geldiler. Bu güzel programa katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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