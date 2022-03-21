Muş Valisi Gündüzöz, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Muş Valisi Gündüzöz, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti

21.03.2022 10:59
Muş Valisi Gündüzöz, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti

Vali İlker Gündüzöz, tarihi Murat Köprüsü çevresinde 888 dönümde kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesini gezdi.

Vali İlker Gündüzöz, tarihi Murat Köprüsü çevresinde 888 dönümde kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesini gezdi.

Valilik tarafından işletilen, 18 tür ve 67 hayvanın bulunduğu merkeze 13 kilometre uzaklıktaki hayvanat bahçesi, çevre illerdeki vatandaşlardan ilgi görüyor.

Hayvanat bahçesini gezen Vali Gündüzöz, dünyaya yeni gelen ve "Ahbap" adını verdiği cüce keçiyi sevdi.

Gündüzöz, gazetecilere, 2 gün önce cüce keçinin dünyaya geldiğini söyledi.

Geçen yılda cüce keçinin tekrar doğurduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Yeni doğan keçiye 'Ahbap' adını verdik. Cüce keçi çok sevimli bir yavru. Doğu Anadolu'daki tek hayvanat bahçesi Sultan Alparslan diyarı Muş'ta. Hayvanat bahçesi valiliğimiz tarafından işletilmekte. İçinde çok çeşitli hayvanlar var. Butik bir hayvanat bahçesi ama çocuklarımızı sevindiren bir ortam var. İçinde lama, deve kuşu, maymun, cüce keçi, kanguru ve kümes hayvanları var. Yavrularımıza doğa sevgisini aşılamanın güzel bir yolu. Doğada yaralanmış ve tedavi ihtiyacı duyan hayvanlar hem burada bakılıyor hem de hayatları boyunca doğada yaşayamayacakları için konforlu bir ortam sağlamış oluyor. Van ve çevre illerden hayvanat bahçesine ziyaretçilerimiz geliyor."

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Sultan Alparslan, İlker Gündüzöz, Ahbap, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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