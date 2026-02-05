Muş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Muş, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı.

Komisyon Başkanı Muş, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "İnecek var" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını oylayan Muş, "Günlük Hayat" kategorisinde de yine Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflar hakkında değerlendirmelerde bulunan Muş, 6 kategoride seçim yaptığını ifade etti.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Muş, "Bu fotoğrafları çekmeyi başaran arkadaşları tebrik ediyorum. Çok profesyonel ve tarihe tanıklık eden kareler çekilmiş. Özellikle Gazze'deki fotoğraflar tarihe düşen ayrı bir nokta ve iz bırakmış. Bu açıdan emeği geçen bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan yıllar sonra orada yaşananlar sizin fotoğraflarınızla çok daha dikkat çekici şekilde tarih önüne konulacaktır. İnsanlık bundan utanç duyacaktır. Bu anlamda siz de önemli görev üstlendiniz." diye konuştu.

Muş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Anadolu Ajansı, güvenilirliğiyle, habere erişim ve bunları insanlara ulaştırmaktaki gayretiyle ülkemizin yüz akı kurumlarından birisi." ifadesini kullandı.