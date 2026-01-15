Musa Kulaklıkaya Kahire'de Suudi Mevkidaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Kahire'de düzenlenen Sudan'da barış girişimlerine ilişkin toplantı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin evsahipliğinde ve Birleşmiş Milletler ile iş birliğiyle Kahire'de düzenlenen, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile biraraya geldiğini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.