MÜSİAD, Ahlaklı Ticareti Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MÜSİAD, Ahlaklı Ticareti Yaşatıyor

06.02.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Başkanı Özdemir, ahilik ilkelerini yaşatmaya ve ticareti ahlak temeline oturtmaya vurgu yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, "MÜSİAD, 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu ahilik teşkilatının temel ilkelerini sekiz asır sonra da yaşatmaya çalışan, ticareti ahlak temeline oturtan ve kazancını kendinden değil Hak'tan bilmeye gayret eden bir erdemlilik hareketidir." dedi.

Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen MÜSİAD Kastamonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın sadece rakamlardan oluşmadığını belirten Özdemir, "MÜSİAD nedir diye sorulduğunda, aslında bu teşkilat köklerine dönme ve özünü arama arzusunun bir sonucudur. 35 yıl önce, bu anlayışla yola çıkan insanlar tarafından kurulmuştur. MÜSİAD, 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu ahilik teşkilatının temel ilkelerini sekiz asır sonra da yaşatmaya çalışan, ticareti ahlak temeline oturtan ve kazancını kendinden değil Hak'tan bilmeye gayret eden bir erdemlilik hareketidir." diye konuştu.

Konuşmasında MÜSİAD ve yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler veren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün MÜSİAD 14 binin üzerinde üyesiyle, bunların yaklaşık 3 bininin yurt dışında yer aldığı, toplamda 60 binin üzerinde şirketi temsil eden büyük bir çatı kuruluştur. Ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 35'i, ihracatının ise yüzde 40'a yakını MÜSİAD üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Üç milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan teşkilatımız; yurt içinde 78, yurt dışında ise 84 ülkede, toplamda 178 noktada temsil edilmektedir. Büyükelçiliklerimiz ve Türk Hava Yollarından sonra yurt dışında en geniş ağa sahip sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bu büyüklük beraberinde önemli sorumluluklar da getirmektedir. Yeni dönemde üretimi, ticareti ve üyelerimizin potansiyelini artırmayı faaliyetlerimizin merkezine aldık. Ülkemizde uygulanan para politikaları nedeniyle finansmana erişimde yaşanan zorluklara bir nebze de olsa çözüm olabilmek adına, Kredi Garanti Fonu ile birlikte üyelerimize yönelik anlamlı bir finansman programı geliştirdik. Bunun gibi pek çok yeni çalışmayı da hayata geçireceğiz."

Vali Meftun Dallı ise MÜSİAD'ın çok önemli olduğunu vurgulayarak, MÜSİAD'ı, hayırda yarışan insanların oluşturduğu büyük bir aile olarak gördüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Meftun Dallı ve MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat tarafından MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'e hediye takdim edildi, yeni üyelere rozetleri takıldı.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat, iş insanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD, Ahlaklı Ticareti Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 23:07:07. #7.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD, Ahlaklı Ticareti Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.