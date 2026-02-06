MÜSİAD, Ahlaklı Ticareti Yaşatıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, "MÜSİAD, 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu ahilik teşkilatının temel ilkelerini sekiz asır sonra da yaşatmaya çalışan, ticareti ahlak temeline oturtan ve kazancını kendinden değil Hak'tan bilmeye gayret eden bir erdemlilik hareketidir." dedi.

Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen MÜSİAD Kastamonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın sadece rakamlardan oluşmadığını belirten Özdemir, "MÜSİAD nedir diye sorulduğunda, aslında bu teşkilat köklerine dönme ve özünü arama arzusunun bir sonucudur. 35 yıl önce, bu anlayışla yola çıkan insanlar tarafından kurulmuştur. MÜSİAD, 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu ahilik teşkilatının temel ilkelerini sekiz asır sonra da yaşatmaya çalışan, ticareti ahlak temeline oturtan ve kazancını kendinden değil Hak'tan bilmeye gayret eden bir erdemlilik hareketidir." diye konuştu.

Konuşmasında MÜSİAD ve yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler veren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün MÜSİAD 14 binin üzerinde üyesiyle, bunların yaklaşık 3 bininin yurt dışında yer aldığı, toplamda 60 binin üzerinde şirketi temsil eden büyük bir çatı kuruluştur. Ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 35'i, ihracatının ise yüzde 40'a yakını MÜSİAD üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Üç milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan teşkilatımız; yurt içinde 78, yurt dışında ise 84 ülkede, toplamda 178 noktada temsil edilmektedir. Büyükelçiliklerimiz ve Türk Hava Yollarından sonra yurt dışında en geniş ağa sahip sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bu büyüklük beraberinde önemli sorumluluklar da getirmektedir. Yeni dönemde üretimi, ticareti ve üyelerimizin potansiyelini artırmayı faaliyetlerimizin merkezine aldık. Ülkemizde uygulanan para politikaları nedeniyle finansmana erişimde yaşanan zorluklara bir nebze de olsa çözüm olabilmek adına, Kredi Garanti Fonu ile birlikte üyelerimize yönelik anlamlı bir finansman programı geliştirdik. Bunun gibi pek çok yeni çalışmayı da hayata geçireceğiz."

Vali Meftun Dallı ise MÜSİAD'ın çok önemli olduğunu vurgulayarak, MÜSİAD'ı, hayırda yarışan insanların oluşturduğu büyük bir aile olarak gördüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Meftun Dallı ve MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat tarafından MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'e hediye takdim edildi, yeni üyelere rozetleri takıldı.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat, iş insanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.