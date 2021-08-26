MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Havza'yı ziyaret etti.

Şengül ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özdemir, ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Sizlere görevlerinizde başarılar dilerim. Bir bölgenin kalkınması için öncelikle bölge iş insanlarının sahip çıkması ve diğer yatırımcılara yol göstermesi önemli. Havza OSB, değerli yatırımcılarımızı beklemekte. İlçemizin ve bölgemizin kalkınması için Havza Belediyesi olarak her türlü iş birliğine açığız." dedi.

Şengül de kısa bir süre önce genel kurul sürecini tamamladıklarını belirterek, "İnşallah bölgemize ve insanımıza katkı sağlayacak çalışmaları hep birlikte imza atacağız. Bu anlamda ilçemize yapmış olduğumuz bu ziyaretleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Ziyaret sonrası Özdemir, Şengül ile MÜSİAD Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Deniz, Ali Süleymanoğlu, Abdullah Kaan, Mehmet Akif Abanöz ve Kurtuluş Altun ile Havza OSB'de incelemelerde bulundu.