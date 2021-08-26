Üye Girişi
MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret - Son Dakika

MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret

26.08.2021 14:45
MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Havza'yı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Havza'yı ziyaret etti.

Şengül ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özdemir, ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Sizlere görevlerinizde başarılar dilerim. Bir bölgenin kalkınması için öncelikle bölge iş insanlarının sahip çıkması ve diğer yatırımcılara yol göstermesi önemli. Havza OSB, değerli yatırımcılarımızı beklemekte. İlçemizin ve bölgemizin kalkınması için Havza Belediyesi olarak her türlü iş birliğine açığız." dedi.

Şengül de kısa bir süre önce genel kurul sürecini tamamladıklarını belirterek, "İnşallah bölgemize ve insanımıza katkı sağlayacak çalışmaları hep birlikte imza atacağız. Bu anlamda ilçemize yapmış olduğumuz bu ziyaretleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Ziyaret sonrası Özdemir, Şengül ile MÜSİAD Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Deniz, Ali Süleymanoğlu, Abdullah Kaan, Mehmet Akif Abanöz ve Kurtuluş Altun ile Havza OSB'de incelemelerde bulundu.

MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret
MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret

Sebahattin Özdemir, Hasan Tahsin, Samsun, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye hakkında konuşan Aleksander Ceferin: Türkiye gerçek bir futbol ülkesi. İstanbul, dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi 14:37 Türkiye hakkında konuşan Aleksander Ceferin: Türkiye gerçek bir futbol ülkesi. İstanbul, dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi Akademisyen ve arkadaşı, parkta yaşadığı şiddet sonrası açıklamalarda bulundu: Anlatırken hala titriyorum, onurum zedelendi. 14:33 Akademisyen ve arkadaşı, parkta yaşadığı şiddet sonrası açıklamalarda bulundu: Anlatırken hala titriyorum, onurum zedelendi. 3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu 14:16 3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu
1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi 13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı 13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı
Diyanet 12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor 12:27 Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor

Son Dakika Haberleri
14:38 Akıllarda tek soru var, trafiğe kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 900 gün sürecek bakım çalışmasına giriyor
14:36 Türkiye hakkında konuşan Aleksander Ceferin: Türkiye gerçek bir futbol ülkesi. İstanbul, dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi
14:33 Akademisyen ve arkadaşı, parkta yaşadığı şiddet sonrası açıklamalarda bulundu: Anlatırken hala titriyorum, onurum zedelendi.
14:20 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti
14:15 3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu
14:07 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok
13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi
13:47 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı
13:44 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak
13:39 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak
Akıllarda tek soru var, trafiğe kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 900 gün sürecek bakım çalışmasına giriyor Akıllarda tek soru var, trafiğe kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 900 gün sürecek bakım çalışmasına giriyor         
14:39
Süleyman Demirel'in hediyesiymiş! İdo Tatlıses'in hiç çıkarmadığı saatinin hikayesi ortaya çıktı Süleyman Demirel'in hediyesiymiş! İdo Tatlıses'in hiç çıkarmadığı saatinin hikayesi ortaya çıktı         
14:34
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti         
14:20
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor         
12:35
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti         
11:46
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 14:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MUSİAD Samsun Şube Başkanı Şengül'den Havza'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement