MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Fotoğrafları tek tek inceleyen Bilin, seçimini haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullahı'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.



Başkan Yusuf Bilin, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı bizim gurur kaynağımız. Dünyanın her yerinde görev yapan Anadolu Ajansı personeline başarılar diliyorum." dedi.