Üye Girişi
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı - Son Dakika

Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı

10.06.2021 13:22

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası sorunu deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinlik seviyesini arttırıyor. Sorunun nasıl aşılacağı konusunda henüz net bir yol haritası çizilmezken, 14 Mart tarihinde Marmara Denizi Gemlik açıklarında kaydedilen bir görüntü kafa karıştırdı.

Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı deniz salyası olarak adlandırılan ve fitoplankton denen bitkisel canlıların aşırı çoğalıp salgı üretmesiyle oluşan müsilajın dünyadaki yaşamı tehdit etmesinden endişe ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan seferberlikle denizlerin temizlenmesi amaçlanırken, gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

GEMİDEN BIRAKILAN MADDELER MÜSİLAJA MI NEDEN OLDU?

14 Mart tarihinde servis edilen bir video ise kafaları karıştırdı. Bir gemiden müsilaj bırakıldığı iddialarına yol açan haberde, "Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ MADDEYİ DENİZE BOŞALTTI"

Söz konusu video ve ifadeler için sosyal medya kullanıcıları da yorum yaptı. Kullanıcılardan birisi Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "14 martta bir uçak pilotu, Marmara denizinde bir geminin ne olduğu belirsiz maddeyi denize boşalttığını görüntülemişti. Üzerinden 2 ay geçince karşımıza Marmara'da büyük bir kirlilik çıktı. Ülke açık saldırı altında."

Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı

Marmara Denizi, Marmara, 14 Mart, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler 13:21 G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 13:18 Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor 11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi 11:00 Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş         
13:19
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu         
12:11
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde         
11:02
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:50:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement