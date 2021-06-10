Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı - Son Dakika

Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı deniz salyası olarak adlandırılan ve fitoplankton denen bitkisel canlıların aşırı çoğalıp salgı üretmesiyle oluşan müsilajın dünyadaki yaşamı tehdit etmesinden endişe ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan seferberlikle denizlerin temizlenmesi amaçlanırken, gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

GEMİDEN BIRAKILAN MADDELER MÜSİLAJA MI NEDEN OLDU?

14 Mart tarihinde servis edilen bir video ise kafaları karıştırdı. Bir gemiden müsilaj bırakıldığı iddialarına yol açan haberde, "Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ MADDEYİ DENİZE BOŞALTTI"

Söz konusu video ve ifadeler için sosyal medya kullanıcıları da yorum yaptı. Kullanıcılardan birisi Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "14 martta bir uçak pilotu, Marmara denizinde bir geminin ne olduğu belirsiz maddeyi denize boşalttığını görüntülemişti. Üzerinden 2 ay geçince karşımıza Marmara'da büyük bir kirlilik çıktı. Ülke açık saldırı altında."