Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın dikkatsizliği, dondurucu soğuklarla birleşince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.
Evinden çıkan ev sahibi, mutfak musluğunu açık unuttu. Saatlerce akan su önce evi bastı, ardından bölgeyi etkisi altına alan ekstrem soğuklar nedeniyle saniyeler içinde donmaya başladı.
Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, mutfağı ve yerleri kaplayan buz kütleleri yer aldı.
Son Dakika › Yaşam › Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?