Müslüman iş insanına hakaretten hapse mahkum olan Kanadalı, ABD'ye kaçarken yakalandı - Son Dakika

Kanada'da, "helal" lokantalar zinciri sahibi Muhammed Fakih'i sanal ortamda hedef alan ve bu sebeple 18 ay hapis cezasına çarptırılan siyasetçi Kevin Johnston, ABD'ye kaçmak isterken yakalandı.

CBC'nin haberine göre Kevin J. Johnston hakkında kesinleşen hapis cezalarına karşın verilen süre içinde teslim olmadığı için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Johnston, mahkemenin verdiği, "4 Ocak'ta cezasını çekmeye başlamak üzere adli makamlara teslim olması" kararına uymayıp aynı gün Kanada'dan kaçmaya çalıştı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması Ajansı görevlileri, Johnston'ı, Montana eyaletine bağlı Plentywood kentinde sınırı yasa dışı yollardan geçmek üzereyken tutukladı.

Amerikalı görevliler 'Kanadalı bir kaçak' diye yakaladılar

CBC'nin konuştuğu ABD Gümrük ve Sınır Koruması Ajansı görevlileri, Plentywood kentine yaklaşık 950 kilometre uzaklıktaki Sheridan County Şerif Ofisinin, Montana/Kuzey Dakota eyalet sınırı yakınında kaybolan bir kişinin izini sürmek için yardım çağrısı aldığını belirtti.

Ülkeye yasa dışı bir şekilde ve yürüyerek girmeye çalışan kişinin yerinin Plentywood sınırında saptandığını duyuran ajans yetkilileri, "yaya dolaşırken" bulunan bu kişinin daha sonra "Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP tarafından aranan Kanadalı bir kaçak" olarak tanımlandığını kaydetti.

Kanadalı görevlilere teslim edildi

Ajans görevlilerinin, kaçak Johnston'ı, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı yetkililerine teslim ettikleri bildirildi.

Johnston'ın 18 ay hapis cezasını Ontario eyaletinde çekeceği, Alberta eyaletinde 40 günlük hapis cezası olduğu ve British Columbia eyaletinde de halen devam eden bir ceza davasının bulunduğu belirtildi.

-Mahkeme kararlarına uymadı

Calgary kentinde belediye başkanı adayı olan Johnston, Muhammed Fakih'e karşı 2017'de başladığı nefret söylemleri nedeniyle 2019'da 2,5 milyon Kanada doları para cezasına çarptırılmıştı.

Para cezasının hükme bağlandığı mahkeme oturumunda, Johnston'ın "Bir daha asla Muhammed Fakih ve İslam dini hakkında nefret söylemlerinde bulunamayacağı" da hüküm altına alınmıştı.

Kanadalı siyasetçinin nefret söylemlerine devam etmesi üzerine, Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Fred Myers, bir önceki mahkeme kararını ihlal ettiğine hükmederek Johnston'a 18 ay hapis cezası vermişti.