Mustafa Akçay: "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Akçay: 'Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' - Son Dakika Spor

Mustafa Akçay: "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Mustafa Akçay:

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Her iki takım içinde yukarıya tırmanma çabası için başlangıç maçıydı. Biz stratejik olarak böyle baktık. Beklediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. Özellikle ikinci bölgedeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu. Rakip orada daha üstündü. Özellikle Sessegnon'nun driplingleri etkili oldu. Buna rağmen çok fazla pozisyonu olan bir maç olmadı. Hata yapan kaybedecekti. Biz de hata yaptık ve kaybettik. Rakibimizi kutluyoruz. Alttan kurtulmak için enerjimizi sürdürüyoruz. Çok çalışıp çabalayacağız. Sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyorum. Savunmayı bir nebze düzelttik gibi. Şimdi ofansif anlamda topun bizde kalması ile ilgili çalışacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kolay olmuyor. Sonuna kadar bu işi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Biz hiç bir zaman sporcunun sırtına basan anlayışla hareket etmedik, önce sağlık"


Sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Akçay, "Pazdan'da major dediğimiz kemikte, özellikle rotasyon problemi vardı. Bu rotasyon problemini ostopati uzmanı ile epey bir yol aldık. Sakatlığının büyük bir bölümünü geçirdik. Şimdi onu kuvvetlendirip bir daha öyle bir şey yaşamaması için kontrollü gidiyoruz. Biz hiç bir zaman sporcunun sırtına basan anlayışla hareket etmedik. Önce sağlık. Oscar ve Orgill de hemstring yırtıkları 2. derece ile 1. derece arasında gelgitler oluşuyor. O yırtıkların da tamamen geçmeden onları sahaya sürmek istemedik. Bazı ağrı kesiciler, tedavi yöntemleri ile sahaya sürebiliriz. Ama bunu doğru bulmuyorum. Maç kaybedebiliriz ama onları belki 7-8 maç kullanacağız o riski geçen haftada bu haftada almadık" diye konuştu.


"Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız"


Takımdaki yabancıların çokluğu ile ilgili gelen soruyu Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, şu şekilde cevapladı:


"Takımın şuan da ateş çemberi içerisinde olması bizim bazı prensip ve ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Bir gerçeğimiz var. Sadece gerçeklerle yüzleşiyoruz. Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız. Bunun için en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Evet fikirlerimizi sorgulamak işlerimize birisi. Benim ulusal milli bakışım doğrultusunda yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var. Fakat şu an takımımızın durumu durumu bizi bazı şeylerden uzak tutuyor." - ANKARA

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:12 Kaynak: İHA
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