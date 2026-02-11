Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı Oldu - Son Dakika
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı Oldu

11.02.2026 16:51
Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı'na Konyalı Mustafa Çiftçi atandı, Konya'da sevinçle karşılandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Konyalı Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine, yine Konyalı olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Çiftçi'nin, İçişleri Bakanlığa getirilmesi memleketi Konya'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan göreve, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Konyalı Yerlikaya'nın ardından göreve yine Konya doğumlu Mustafa Çiftçi getirildi. Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı.

Haberi alan vatandaşlardan Mehmet Yanmaz, "Sabah öğrendik mutlu olduk. Konyalılar için iyi haber" dedi.

Mehmet Türker de "Konyalı olsun biz memnun oluruz. Erzurumlu olsun, Adanalı olsun, Ankaralı, Konyalı olsun" diyerek atamadan memnun olduklarını belirtti.

Celal Eriş ise "Hemşehrimiz, memnun oluruz. Hepsi bizim vatandaşımız, hepsini iyi karşılıyoruz. Yeter ki doğru görev yapsınlar" diye konuştu.

Aynı ilçede doğduklarını söyleyen Faik Doğan da "Benim hemşehrim, o da Çumra doğumlu. Geceden bu yana haberleri dinliyorum. Çok mutlu olduk, sevindik" ifadesini kullandı.

Sebahattin Kineşçi ise "Memleketlimiz olması, Konya için sevindirici bir durum. Genelde Bakanlar Kurulu'nda Konyalı bakanlar olduğu için normal karşıladık" dedi.

Kaynak: DHA

