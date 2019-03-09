Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "Alınan Puanlar Bu Ligde İyidir"

Mustafa Kaplan: "Alınan Puanlar Bu Ligde İyidir"

1 saat önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Bursaspor maçının ardından, "Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti.

Mustafa Kaplan:
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Bursaspor maçının ardından, "Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti. Alınan puanlar bu ligde iyidir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Bursaspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kaplan, "Maçı iki bölüme ayırmak istiyoruz. İlk 45 dakika oyundan memnun değilim. Duygusallık öne çıkınca futbolcuların ister istemez vasat bir oyun oynadık. Üretkenliğimiz biraz düştü. İkinci yarı iyi bir Ankaragücü vardı. Hem üretkenliğimiz vardı hem de kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bursaspor'un da pozisyonları vardı, onlar da kazanabilirdi. Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti. Alınan puanlar bu ligde iyidir. Aldığımız bir puan da puandır. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Kazanabilirdik" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Bursaspor, Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Spor
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