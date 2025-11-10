Mustafa Kemal Atatürk, 87. Yılında Sancaktepe'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 87. Yılında Sancaktepe'de Anıldı

10.11.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Sancaktepe'de düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, Atatürk'ün ilke ve değerleri doğrultusunda daha aydınlık bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı.

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Sancaktepe'de düzenlenen törenlerle anıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bizler, Atatürk'ün ilke ve değerlerinden güç alarak ülkemizi ve Sancaktepe'yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Sancaktepe'de törenlerle anıldı. Anma programı, sabah saatlerinde Sancaktepe Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başkan Yeğin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenklerin sunulduğu törende, Atatürk'e duyulan minnet ve özlem bir kez daha dile getirildi.

Törenin ardından Sarıgazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma programında öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan bir dinleti sundu. Kısa film gösteriminin de yapıldığı törende, öğrencilerin seslendirdiği türküler salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"Sancaktepe'yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz"

Yeğin, Atatürk'ün fikirlerinin ve mücadelesinin her geçen gün daha da anlam kazandığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir asker ya da devlet adamı değil; aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Onun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, çağdaş bir ülke olma yolundaki en büyük kazanımımızdır. Bizler, Atatürk'ün ilke ve değerlerinden güç alarak ülkemizi ve Sancaktepe'yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Alper Yeğin, Sancaktepe, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Kemal Atatürk, 87. Yılında Sancaktepe'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı
Selçuk İnan’dan Aslan’a çelme Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
Türkiye’nin konuştuğu pozisyon Osimhen’in golü iptal edildi Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü
Galatasaray’ın 19 maçlık dev serisi bitti Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti

15:47
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
15:45
Bahis skandalında yeni gelişme Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
15:32
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
14:19
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 16:24:26. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Kemal Atatürk, 87. Yılında Sancaktepe'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.