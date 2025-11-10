Mustafa Kemal Atatürk, 87. Yılında Sancaktepe'de Anıldı

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Sancaktepe'de düzenlenen törenlerle anıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bizler, Atatürk'ün ilke ve değerlerinden güç alarak ülkemizi ve Sancaktepe'yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Sancaktepe'de törenlerle anıldı. Anma programı, sabah saatlerinde Sancaktepe Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başkan Yeğin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenklerin sunulduğu törende, Atatürk'e duyulan minnet ve özlem bir kez daha dile getirildi.

Törenin ardından Sarıgazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma programında öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan bir dinleti sundu. Kısa film gösteriminin de yapıldığı törende, öğrencilerin seslendirdiği türküler salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"Sancaktepe'yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz"

Yeğin, Atatürk'ün fikirlerinin ve mücadelesinin her geçen gün daha da anlam kazandığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir asker ya da devlet adamı değil; aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Onun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, çağdaş bir ülke olma yolundaki en büyük kazanımımızdır. Bizler, Atatürk'ün ilke ve değerlerinden güç alarak ülkemizi ve Sancaktepe'yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.