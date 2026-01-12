Mustafa Kuzu Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mustafa Kuzu Aday Olmayacağını Açıkladı

Mustafa Kuzu Aday Olmayacağını Açıkladı
12.01.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 yıl Yatağan Esnaf Odası başkanlığı yapan Kuzu, Mart'taki seçimlerde aday olmayacak.

23 yıldır Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kuzu, Mart ayında yapılacak olan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

2003-2026 yılları arasında esnafla iç içe bir yönetim anlayışıyla görev yapan 76 yaşındaki Kuzu, görev süresi boyunca Yatağan esnafının sorun ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirtti. Başkanlığa yeniden aday olmayacağını kamuoyuyla paylaşan Mustafa Kuzu, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, aday olacak isimlere başarılar dileyerek "Görev yaptığım süre boyunca Yatağan esnafının menfaatlerini her zaman ön planda tuttum. Bu bir bayrak yarışıdır. Odamızı daha ileriye taşıyacak tüm adaylara başarılar diliyor, esnafımıza ve odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Kuzu, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Kuzu Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:18
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:40:16. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Kuzu Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.