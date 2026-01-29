Mustafa Özalp Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'da, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp'in 86 yaşında vefat eden babası Mustafa Özalp'ın cenazesi, toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gören Mustafa Özalp, gece evinde yaşama veda etti. Özalp'in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.
Özalp'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Destek köyünde defnedildi.
Cenazeye Özalp'in ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
