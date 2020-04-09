Mustafa Sandal: Emina'yla yeniden evlenmem! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mustafa Sandal: Emina'yla yeniden evlenmem! - Son Dakika Magazin

Mustafa Sandal: Emina'yla yeniden evlenmem!

11 dakika önce

Başarılı sunucu Jülide Ateş'in sunumuyla 40, Haber Global ekranlarında her Perşembe ekrana gelmeye devam ediyor. Jülide Ateş'in 9 Nisan Perşembe akşamı konuğu Mustafa Sandal oldu.

Mustafa Sandal: Emina'yla yeniden evlenmem!, System.String[]

Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in kendisine yönlendirdiği 40 soruyu yanıtladı, o soruların içinde şimdiye kadar hiç sorulamayanlar vardı. Sandal bütün içtenliğiyle Emina Sandal'la olan evliliğinden ayrılığına, çocuklarından özel hayatına, müzik hayatına, Tarkan'la olan rekabetlerine, estetik ameliyat iddialarına kadar pek çok soruyu içtenlikle yanıtladı.

İşte Mustafa Sandal ile 40'dan satır başları:

GIDA STOĞU YAPTIM! AMA ABARTMADAN.

Mustafa Sandal yaşadığımız süreç için "Evden çıkmıyorum. Evin dışında yaptığım aktivitelerimi evin içine taşıdım. Eve stüdyo kurdum. Sporumu evden yapıyorum" dedi. Markete gidip gıda stoğu yaptı mı sorusunu ise "Ona gıda stoğu diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz ama abartmadan" yanıtı verdi.

SERRA YILMAZ İÇİN KONTROL DIŞI REAKSİYONDA BULUNDUM

Jülide Ateş'in " Serra Yılmaz'a merhamet vatana ihanet midir?" sorusuna Mustafa Sandal "Bir anlık rekleksle verdiğim cevaptı. 'Türk olarak doğmam benim hatam değil' cümlesini görünce, biraz kontrol dışı bir reaksiyonda bulundum" dedi.

EMİNA İLE YENİDEN EVLENMEM!

Jülide Ateş'in "Emina Jahovicile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?" sorusunu ise Mustafa Sandal şöyle yanıtladı: "Hayır bence hayır" diyerek yanıtladı.

TARKAN'LA ARALARINDAKİ REKABETTE SANDAL GÖLGEDE Mİ KALDI?

40'ın tansiyonu yüksek sorularından bir tanesi de Jülide Ateş'in Tarkan'la olan rekabeti hatırlattığı soru idi. Ateş, "Tarkan'la aranızdaki rekabette gölgede mi kaldın?" sorusunu Mustafa Sandal'ın verdiği cevap Perşembe akşamı Haber Global ekranlarında olacak.

Mustafa Sandal'ın konuk olduğu 40'da öne çıkan cümlelerden bazıları ise şöyle oldu:

Emina'yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz. Aşk bitti sevgi kaldı.

Koşu bandımın yanında bir çiçeğim vardı, ayrılırken onu alarak evden çıktım!

Boşanmamızın 8-9 ay öncesinde ayrılmıştık ve boşanma bizim için netleşmişti! Dışarıyla intikal ettiğinde biz boşanmanın duygusal aşamasını geçmiştik.

Başka bir kadından baba olmam. Geç baba oldum. Büyük konuşmuş olabilirim, ama öyle bir arzu hissetmiyorum. Burdan sonraki periyodda işime, şarkılara konsantre olmak istiyorum.

Mustafa Sandal, Jülide Ateş, Tarkan, Sandal, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:09 Kaynak: Bültenler

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