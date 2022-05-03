Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı

03.05.2022 23:02

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da 'Genel af' çağrısını tekrarlayarak, "Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyaç var. Gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da 'Genel af' çağrısını tekrarlayarak, "Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyaç var. Gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bayramlaşma programlarına katılmak üzere Adana'ya geldi. Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerine giden Sarıgül, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından Kürkçüler Cezaevi önüne gelen Sarıgül, mahkum yakınlarını dinledi ve bir süre onlarla sohbet etti. Sarıgül daha sonra cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 'Genel af' çağrısını yineleyen Sarıgül, "9 Nisan tarihinden bu yana Türkiye'mizin bir çok cezaevini dolaşıyorum. Mahkum yakınlarından çok değerli bilgileri alıyorum. Gördüğüm manzara şu; toplum son derece gergin ve mutsuz. Cezaevleri son derece dolu. 270 bin kapasiteli cezaevlerimiz şuanda 300 binin üzerinde kişi var. Özellikle cezaevlerinde çocuklar var annelerinin yanında beklemekte. Pandemi koşulları nedeniyle yargılanmaları çok hızlı yapıldığını ve bazı şeylerin gözden kaçtığı bilgilerini almaktayız. Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyaç var. Devletimiz güçlüdür, adildir ve şefkatlidir. O nedenle çocuklar için, anneler ve babalar için affet Türkiye'm. Toplumsal barış, kardeşlik hukuk için affet Türkiye'm demeye çağırıyorum. Bu çağrım siyasi değil vicdanidir. Bu çağrımız gönülleri alma, yaraları sarma çağrısıdır. İnşallah gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım. 4 buçuk milyon Suriyeli bakan benim Türkiye'm 250 binin üzerindeki kader mahkumlarına da kucak açmalıdır. Bu mahkumlar çıktığında da onlara gerek iş, psikolojik ve ekonomik destek vererek onları toplum ile kaynaştırmalıyız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Sarıgül, TDP Adana İl Binası'na giderek burada partililerle bayramlaştı.

(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya/İHA)

Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı
Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı
Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı
Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını yineledi TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını yineledi ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül 'genel af' çağrısını yineledi ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül 'genel af' çağrısını yineledi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
21:18 Arabanın içinde yer alan tutamakların doğru kullanımını gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 23:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını tekrarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement