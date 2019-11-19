Müşterilerini şarkı söyleyerek tıraş ediyor

TOKAT'ta, 35 yıldır berberlik yapan Aydın Arpacıoğlu, dükkanında bir arkadaşıyla birlikte Türk Sanat Müziği şarkıları söyleyerek, müşterilerini tıraş ediyor.

Kentte, Semerkant Mahallesi'ndeki dükkanında berberlik yapan Aydın Arpacıoğlu (42), tıraş yöntemi ile diğer meslektaşlarından ayrılıyor. Arpacıoğlu dükkana gelen müşterilerini tıraş ederken, arkadaşı Sami Yetişhan ile birlikte Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendiriyor. Baba Arpacıoğlu ve arkadaşı şarkı söylerken, oğlu Adem Arpacıoğlu (26) ise cümbüş çalarak onlara destek veriyor. Yapılan uygulamadan memnun olan müşteriler de şarkılara eşlik ediyor. Arpacıoğlu, tıraşını tamamladığı müşterilerini ise 'Elveda' parçasıyla uğurluyor.

İş çıkışı yorgun ve stresli gelen müşterilerini rahatlatmak için böyle bir uygulama başlattığını belirten Aydın Arpacıoğlu, müşterileri nde memnun kalmasıyla yıllardır sürdürdüğünü belirterek, Gelen insanları güzelleştirip gönderiyoruz. Akşamları müzik eşliğinde Türk Sanat Müziği faslı geçiyoruz. Genelde akşamları insanlar iş çıkışı yorgun olarak geliyor ve günün stresini, yorgunluğunu hem Türk Sanat Müziği eşliğinde atmış oluyorlar, hem de tıraş oluyorlar. Biz de bir nevi psikoloğuz zaten. İnsanları rahatlatıp gönderiyoruz buradan. Müşteriler tıraş olurken kendileri de şarkılara eşlik ederek, mutlu oluyorlar. Cümbüşü çalan kendi oğlum Adem, solist arkadaşımız emekli Sami bey. Değerli müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizi tıraşı bittikten sonra uğurlarken de 'elveda müziği ile gönderiyoruz dedi.

Berber Arpacıoğlu'nun arkadaşı emekli sağlıkçı Sami Yetişhan, Benim şarkı okuduğumu Aydın bey biliyordu. Bir gün canlı müzik yapalım dedik ve güzel tepkiler alınca devam ettik diye konuştu.

Müşteriler de canlı müzik eşliğinde yapılan tıraştan memnun olduklarını dile getirdi.