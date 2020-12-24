Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar - Son Dakika

Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar

24.12.2020 14:49
Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar, System.String[]

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle sınırlar kapanınca tır şoförleri yollarda kaldı. Kilometrelerce uzayan kuyrukta Türk şoförlerin kahvaltılarından ödün vermemesi, İngiliz basınının da gündemine oturdu.

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle Fransa sınırındaki Dover Limanı'nın ulaşıma kapanmasının ardından binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz basını, Dover Limanı'nda kalan Türk şoförlerinin sabah kahvaltısına dikkat çekti.

Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar

"KAHVALTIDAN ÖDÜN VERMİYORLAR"

Metro gazetesi, "Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayan gazete, TIR ve kamyon şoförlerinin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.

Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar

KUYRUK KİLOMETRELERCE SÜRÜYOR

İngiliz yetkililerin koronavirüsün bulaşıcılığı daha fazla olan bir mutasyonun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu.

Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu.

Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar

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Son Dakika Dünya Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar - Son Dakika Dünya


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