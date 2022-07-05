Olay yerine gelen sağlık ekibi, vücudunda yanıklar olan Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi ise mutfaktaki yangını söndürdü. Şükran Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evin mutfağında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika

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