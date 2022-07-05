Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika
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Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu

05.07.2022 21:42

Bolu'da evinin mutfağında çıkan yangın elbisesine sıçrayan 68 yaşındaki kadın çığlık atarak sokağa koştu. Çevredekilerin su dökerek müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evin mutfağında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇIĞLIK ATARAK EVDEN DIŞARI ÇIKTI

Yangın sırasında kıyafetleri alev alan Şükran Emre, çığlık atarak evden dışarı çıktı. Su dökerek müdahale eden çevre esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, vücudunda yanıklar olan Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi ise mutfaktaki yangını söndürdü. Şükran Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şükran Emre'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu
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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika
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