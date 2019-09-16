Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren kazadan ölüm haberi geldi

Isparta'da, otomobilin aynı yönde önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında durumu ağır olan küçük kız hastanede hayatını kaybetti.



Isparta geçtiğimiz akşam meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen 12 yaşındaki Sude Can Kılınç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı aileden baba, anne ve iki kardeşin yaralandığı kazada anne Zübeyde Kılınç ise halen hastanede yaşam savaşı veriyor. Kılınç ailesinin hep birlikte objektiflere poz verdiği fotoğraflarından geriye acı ve gözyaşı kaldı.



Talihsiz kızın cansız bedeni, hastanede yapılan gerekli incelemenin bu sabah yakınlarına teslim edildi. 12 yaşındaki Sude'nin memleketi Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Olayın geçmişi



Kaza, saat 21.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çetin yönetimindeki 07 LAA 35 plakalı kamyon ile aynı yönde arkadan gelen Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kamyona arkadan çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücüsü Ahmet Kılınç (41) ile beraberinde yolcu olarak bulunan Zübeyde Kılınç (39), Beyza Kılınç (16) ve Sude Kılınç (12) yaralandı. Yaralılardan ikisi, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.



Çevredekiler tarafından kazanan ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi.



Kurtarılan yaralılardan Sude ve babası Ahmet Kılınç (41) ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine, kardeşi Beyza Kılınç (16) Isparta Şehir Hastanesine ve durumu ciddi olan anne Zübeyde Kılınç (39) özel bir hastaneye sevk edilmişti. - ISPARTA