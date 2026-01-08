Mutlu Türkmen EUSA Rektörler Konseyi Başkanı oldu

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA), bünyesinde yer alan 24 ülkeden 150'nin üzerinde üye üniversitenin rektörleri arasında koordinasyonu sağlamak, yeni oluşturulacak EUSA Rektörler Konseyinin yapısını ve işleyişini planlamak, bu sürece liderlik etmek ve yönetim kurulunda rektörleri temsilen yer almak üzere Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'i görevlendirdi. Söz konusu görevlendirme, 8 Ocak tarihli resmi yazı ile Türkmen'e iletildi. Türkmen, EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. - ANKARA