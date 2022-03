Şubat ayında en çok Sinan Akçıl dinlendi - Son Dakika

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Sinan Akçıl, 'Piyanist' albümü ile yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, en çok dinlenen yerli single, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in 'Salıncak' adlı düeti oldu. Yabancılarda ise Måneski'e ait 'Beggin' şarkısı ve JP Cooper'ın 'She' albümü en çok dinlendi.

Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in birlikte seslendirdiği 'Salıncak' ise en çok dinlenen yerli single olarak zirveye yerleşti. Şubat ayının en çok dinlenen isimleri ise sırayla Tarkan, Mustafa Ceceli ve Edis.

YABANCILARDA MÅNESKİN İLK SIRADA

Muud'un en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Måneskin'in Beggin şarkısı oldu. Geçen ayın en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinin zirvesinde yer alan INNA bu ay da liderliğini korudu. Ayrıca şubat ayında en çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise JP Cooper'ın She albümü ilk sıraya yerleşti.

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SİNGLE'LAR

"Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Tarkan - Geççek

Edis - Arıyorum

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Emir Can İğrek - Kor

Irmak Arıcı - Asık Suratım

İkilem - Bu Saatten Sonra

Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil

Merve Özbey - Kendine Dünya."

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

"Sinan Akçıl - Piyanist 2

UZI - Kan

Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Ebru Yaşar - Gel de Sevme

Gazapizm - HİZA

Mor ve ötesi - Sirenler

Cem Adrian - Solmayan Şarkılar."

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR

"Tarkan

Mustafa Ceceli

Edis

UZI

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Ebru Yaşar

İkilem

Oğuzhan Koç

Emir Can İğrek."

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER

"JP Cooper - She

BTS - BTS, THE BEST

Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

Olivia Rodrigo - SOUR

Måneskin - Chosen

The Weeknd - The Highlights

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

INNA - Champagne Problems #DQH1

Lil Nas X - MONTERO

LP – Churches."

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SİNGLE'LAR

"Måneskin - Beggin'

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

The Weeknd - Take My Breath

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Olivia Rodrigo - good 4 u

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

The Weeknd - Blinding Lights."

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

"INNA

OneRepublic

Doja Cat

The Weeknd

Billie Eilish

Måneskin

Rihanna

Metallica

Sia

JP Cooper."