16 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül zirvede - Son Dakika

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. 'Hoş Geldin' albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül yerli albümler kategorisinde zirvede yer alarak, en çok dinlenen isim oldu.

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde liderlik, 2006 yılından sonra ilk kez çıkardığı 'Hoş Geldin' albümüyle müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül oldu. Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı olurken, en çok dinlenen yabancı müzik INNA'nın 'Champagne Problems' adlı albümü; yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind parçası oldu.

'İÇİME ATA ATA' BİRİNCİ SIRADA

Ocak ayında en çok dinlenen yerli şarkı Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte seslendirdiği 'İçime Ata Ata' olurken, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in 'Salıncak' parçası ikinci sıraya yerleşti. Edis ise 3'üncü sırada yer aldı.

YABANCI LİSTELERİNDE INNA FIRTINASI

Muud'un en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinin bir numarası ise INNA oldu. Aynı zamanda en çok dinlenilen yabancı albüm INNA'nın'Champagne Problems' albümü olurken en çok dinlenilen yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind olarak kayıtlara geçti. TheWeeknd ve Måneskinde INNA'nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin Uzi – Kan Sinan Akçıl - Piyanist 2 Erdem Kınay - Proje 3 Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği Mor ve ötesi – Sirenler Gazapizm – HİZA Ebru Yaşar - Gel de Sevme Zeynep Bastık – Zeynodisco Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SİNGLE'LAR

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata At Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak Edis – Arıyorum Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi Emir Can İğrek – Kor Irmak Arıcı - Asık Suratım İkilem - Bu Saatten Sonra Merve Özbey - Kendine Dünya

Uzi – Krvn Edis - Martılar

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR

Burak Bulut Kurtuluş Kuş Edis İkilem Oğuzhan Koç Ebru Yaşar Mustafa Ceceli Uzi Emir Can İğrek Irmak Arıcı

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER

INNA - ChampagneProblems #DQH1 Måneskin – Chosen TheWeeknd - Dawn FM BTS - BTS, THE BEST Olivia Rodrigo – SOUR Lil Nas X – MONTERO LP – Churches Alan Walker - World Of Walker Adele – 30 DojaCat - Planet Her (Deluxe)

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SİNGLE'LAR

INNA - Always On My Mind Måneskin - Beggin' DojaCat - Kiss Me More(feat. SZA) TheWeeknd - Take My Breath SAINt JHN - Roses [ImanbekRemix] TheKid LAROI &JustinBieber – STAY Lil Nas X &JackHarlow - INDUSTRY BABY TheWeeknd – BlindingLights Olivia Rodrigo - good 4 u Alesso& Katy Perry - When I'm Gone

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

INNA TheWeeknd Måneskin DojaCat LP

Katy Perry ImagineDragons Olivia Rodrigo Rihanna Metallica