Müzede Selfie Günü'nde Renkli Görüntüler
45 dakika önce
Dünyada moda haline gelen 'Müzede Selfie Günü' Çorum'da da büyük ilgi gördü.
Dünyada moda haline gelen 'Müzede Selfie Günü' Çorum
'da da büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze, tüm dünyadaki müzelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü" etkinlikleri kapsamında Çorum Müzesi'ni gezen ziyaretçiler bol bol selfie çekinerek, çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde hem müzeyi gezerek kültürel birikimlerine katkı sağlarken hem de eğlenceli vakitler geçirdi. Selfie günü etkinlikleri kapsamında müzenin ilk ziyaretçileri Sungurlu
İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri oldu.
İsmetpaşa İlkolulu öğretmenlerinden Zafer Salman, "Çorum'un geçmiş dönemlerinde kullanılan araç ve aletleri daha doğrusu bütün bunların bulunduğu Etnoğrafya Müzemizi görmeleri için öğrencilerimizi buraya getirdik. Derste konuştuklarımız sözde kalıyordu, selfie gününde onları buraya getirerek müzeyi görmelerini, burada bulunan eserleri tanımalarını istedik. Geçmiş tarihimizi müzelerde görebiliriz. Yaşadığımız şehrin geçmiş kültürünü görerek tanımalarını istedik" şeklinde konuştu. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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