Müzeyyen Senar memleketinde konserle anıldı

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz sanatçısı Müzeyyen Senar, memleketi Keles ilçesinde konserle anıldı.

Gököz Natural Park'ın ev sahipliğinde yapılan konser, Bursa Karacabeyliler Derneği ve işletme sahibi Arif Doğru'nun ortak girişimi ile gerçekleştirildi.

Konsere AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, CHP İlçe Başkanı Cevat Acar, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Kaşın ile Müzeyyen Senar'ın Bursa'daki akrabaları ve çok sayıda misafir katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Arif Doğru, geleneksel olarak her yıl düzenlemeyi hedeflediği Müzeyyen Senar'ı anma konserlerinin amacının, sanatçının anısını yaşatmanın yanı sıra Türk Sanat Müziğinin genç nesillere sevdirilmesi ve Keles'in turizm ve sanat ile anılan bir yer haline gelmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Doğru, "Ayrıca Gököz'de yapılacak Müzeyyen Senar Kültürevi ile hem sanatçımızın hayatından bazı anıları ziyaretçilerimize yaşatmayı hem de yörenin köy kültürünü sergilemeyip tanıtarak mevcut doğa turizmi potansiyelini artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Karacabeyliler Derneği Başkanı Yüksel Ceylan da bu toprakların bağrından çıkan sanatçının anma konserini düzenlemekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Koro şefliğini Mustafa Koç'un yaptığı müzik ziyafetinin ardından teşekkür konuşmaları ve bu organizasyonun her yıl tekrarlanması dilekleri ile konser sona erdi.