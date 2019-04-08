Müzik Dünyasının İki Usta İsminden Ünzile'ye Büyük Destek!
1 saat önce
Yeni albüm hazırlıklarına başlayan Ünzile Tekin'e, Türk müziğinin usta ismi Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan'dan beste hediyesi geldi.
Beste fabrikatörü Selami Şahin ile Ahmet Selçuk İlkan, tüm arşivini yeni albüm çalışması içerisinde olan fantezi müziğin güçlü sesi Ünzile Tekin için açtı. İki duayen ismin, "İstediğini şarkıyı al" sözlerinden büyük bir mutluluk duyan Tekin, kimsenin bilmediği de şarkıların olduğu arşivi didik didik araştırmaya başladı.
Bugüne kadar 300'ün üzerinde bestesi olan Selam Şahin ve 1000'in üzerinde eseri olan Ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ın bu jesti karşısında duygulanan Tekin, " Türkiye'nin en iyi müzik adamları ile çalışarak müzik kariyerimde her zaman en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden şarkı seçimimde ince eleyip sık dokuyorum" dedi.Büyük bir hazine içine dalan Tekin, kendisine destek veren iki usta isimle poz verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
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