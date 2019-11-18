Son Dakika Haberleri: Müzik Şehrin Kalbinde
Son Dakika Güncel Müzik Şehrin Kalbinde - Son Dakika

Müzik Şehrin Kalbinde

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kepez Kent Meydanında 'Müzik Şehrin Kalbinde' ekinliği düzenledi.

Müzik Şehrin Kalbinde, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kepez Kent Meydanında 'Müzik Şehrin Kalbinde' ekinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Gümüş Pena Konseri ve Çocuk Şenliklerine katılan binlerce vatandaş doyasıya eğlendi.


Antalya'nın her köşesinde büyük beğeni toplayan 'Müzik Şehrin Kalbinde' konser ve etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerin durağı bu kez Kepez Kent Meydanı oldu. Etkinlik alanında kurulan şişme oyun parkları, dev maskotlar, çizgi karakterler, transformenrs ve tahta bacak gösterileri binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nun da konser verdiği etkinlik kapsamında Gümüş Pena gurubu sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte seslendirdi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı
Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:19:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzik Şehrin Kalbinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]