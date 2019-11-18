Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kepez Kent Meydanında 'Müzik Şehrin Kalbinde' ekinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Gümüş Pena Konseri ve Çocuk Şenliklerine katılan binlerce vatandaş doyasıya eğlendi.



Antalya'nın her köşesinde büyük beğeni toplayan 'Müzik Şehrin Kalbinde' konser ve etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerin durağı bu kez Kepez Kent Meydanı oldu. Etkinlik alanında kurulan şişme oyun parkları, dev maskotlar, çizgi karakterler, transformenrs ve tahta bacak gösterileri binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nun da konser verdiği etkinlik kapsamında Gümüş Pena gurubu sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte seslendirdi. - ANTALYA